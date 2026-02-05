FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «ANTISEMITISMO, TERZI (FDI): DA GIOVANI DEM BERGAMO POST DI ATROCE PROPAGANDA  »

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Il senatore di Fratelli d’Italia Giulio Terzi ha dichiarato in merito ai post antisemiti pubblicati sui canali social dei Giovani Democratici di Bergamo, organizzazione giovanile del Partito Democratico: “Il veleno dell’antisemitismo continua inesorabilmente a diffondersi.
I Giovani Democratici di Bergamo, l’organizzazione giovanile del PD, continuano con la loro atroce propaganda di post antisemiti su Instagram e Facebook.
Gli ultimi, di ieri, quelli contro il progetto del ddl antisemitismo, in perfetta linea con quanto la Special Rapporteur dell’ONU Francesca Albanese ha ribadito due giorni fa alla Camera, ospitata dal Movimento Cinque Stelle.
I giovani dem bergamaschi dichiarano apertamente che Israele è uno Stato genocida.
Non solo, rivendicano anche la libertà di esporre cartelli come ‘Meglio maiale che sionista’ in piazza e sui social.
Siamo davvero all’istigazione all’odio che sfocia spesso in violenza.
Questi Giovani Democratici collaborano anche con l’associazione Amicizia Bergamo Palestina, che – voglio segnalare – ha organizzato il mese scorso, sempre a Bergamo, un presidio per chiedere la liberazione di signori come Mohammed Hannoun, perché ‘la resistenza non si condanna’.
Hannoun, come è noto, è tuttora incarcerato in quanto gravemente indiziato di coinvolgimento nel reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, nello specifico affiliato ad Hamas.
Tutto questo é una squallida rappresentazione che purtroppo va avanti da tempo.
A novembre scorso, i giovani dem bergamaschi si sono scagliati contro l’ex deputato del PD, Emanuele Fiano, ‘colpevole’ di aver fondato l’associazione ‘Sinistra per Israele’.
Siamo dinanzi episodi inqualificabili che dimostrano tutta la democraticità di alcune frange della sinistra, episodi troppo spesso taciuti che dovrebbero essere stigmatizzati da tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento”.