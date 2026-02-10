FDI – FRATELLI D’ITALIA: «MERCOSUR. CIABURRO (FDI): L’ITALIA HA DIFESO AGRICOLTORI»

15.00 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“L’accordo tra UE e Mercosur, grazie al lavoro del Governo Meloni, è diventato un accordo radicalmente diverso rispetto anche solo a un anno fa. L’assenso dell’Italia è stato condizionato a una serie di pretese, che poi sono state ottenute, dai controlli, alla reciprocità, alle clausole di salvaguardia sino alla PAC.

Nel corso di questi tre anni come Italia abbiamo assistito ad una sempre maggiore considerazione internazionale: siamo stati i primi a guidare il fronte della revisione della PAC, del no al fondo unico e della reciprocità nel Mercosur.

Ringrazio il Ministro Lollobrigida che, proprio oggi al Senato nel question time ha potuto ricordare tutti i vantaggi che come Italia abbiamo preteso e ottenuto. Dal 10% al 5% di soglia per la clausola di salvaguardia per sospendere l’accordo, 6,3 miliardi per eventuali compensazioni al mondo agricolo, introduzione di controlli e reciprocità su piano fitosanitario e del benessere animale, 10 miliardi in più sulla PAC rispetto alla proposta della Von Der Leyen, un mondo diverso rispetto a quello inizialmente prospettato nell’ambito dell’accordo.

Un risultato incredibile, apprezzato anche dal mondo agricolo al netto delle legittime proteste, e di cui dobbiamo essere tutti fieri, perché è un risultato per tutta l’Italia.”

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro.