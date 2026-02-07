FDI – FRATELLI D’ITALIA: «MALTEMPO. CIANCITTO (FDI): IN SICILIA MASSIMA ATTENZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI»

12.00 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’allerta meteo che ha interessato diverse aree della Sicilia nelle ultime ore richiede attenzione, responsabilità e pieno coordinamento tra tutte le istituzioni coinvolte.

Desidero innanzitutto ringraziare la Protezione Civile, le forze dell’ordine, i sindaci e tutti gli operatori impegnati sul territorio che stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini e limitare i disagi.

In una regione complessa e fragile dal punto di vista idrogeologico come la Sicilia è fondamentale che le allerte meteo siano accompagnate da una comunicazione tempestiva e da interventi preventivi sempre più efficaci.

Solo attraverso una collaborazione costante tra Stato, Regione ed enti locali è possibile affrontare eventi di questo tipo.

Continuerò a seguire con attenzione l’evolversi della situazione sostenendo ogni iniziativa utile a rafforzare la prevenzione, la manutenzione del territorio e la capacità di risposta alle emergenze, affinché la sicurezza dei cittadini resti una priorità assoluta.

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Ciancitto.