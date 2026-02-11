Popular tags:
News immediate,
non mediate!
FDI – FRATELLI D'ITALIA: «IRAN. GIORDANO (ECR-FDI): ASTENERSI DAVANTI AI MASSACRI IN IRAN. LA STRANA STORIA DEI GRILLINI»

14.00 - mercoledì 11 febbraio 2026

“Il regime iraniano soffoca nel sangue il proprio popolo, ordina esecuzioni di massa e arriva a sparare sui feriti nelle prigioni e negli ospedali. Di fronte a crimini di questa ferocia non esistono neutralità né alibi politici. Per questo il Parlamento europeo ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione di condanna del regime degli ayatollah. Eppure i 5 Stelle hanno scelto ancora una volta l’astensione, isolandosi dal resto dell’emiciclo e assumendo una responsabilità politica grave.

Non è una sorpresa, lo stesso copione si era già visto la scorsa settimana in Commissione Esteri. Che storia è questa? Chiaritelo”.

Lo dichiara Antonio Giordano, segretario generale di Ecr Party e deputato di Fratelli d’Italia.

