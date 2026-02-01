FDI – FRATELLI D’ITALIA: «GRANO DURO. LA SALANDRA (FDI): CUN FONDAMENTALE PER TRASPARENZA ED EQUILIBRIO MERCATO»

16.00 - domenica 1 febbraio 2026

“L’istituzione della CUN Grano Duro rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare la trasparenza e l’equilibrio del mercato cerealicolo nazionale. Parliamo di uno strumento atteso da tempo dagli agricoltori e dagli operatori della filiera, che consentirà finalmente di definire un prezzo di riferimento chiaro, costruito su basi oggettive, condivise e regolamentate.

La Commissione Unica Nazionale istituita dal Governo Meloni garantirà un confronto paritetico tra la parte produttiva e quella industriale, contribuendo a rendere più trasparente il processo di formazione dei prezzi e a contrastare distorsioni che in passato hanno penalizzato soprattutto i produttori.

Una risposta concreta alle esigenze del mondo agricolo italiano, che ha bisogno di politiche che ne valorizzino il lavoro e tutelino il reddito agricolo, per dare stabilità a una filiera centrale per il Made in Italy agroalimentare”.

Lo fa sapere in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione Agricoltura alla Camera.