FDI – FRATELLI D’ITALIA: «GIUSTIZIA, GARDINI (FDI): SCARPINATO CHIARISCA INVECE DI ATTACCARE NORDIO»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
“È singolare e preoccupante che oggi il senatore Scarpinato si erga a paladino dello Stato di diritto, mentre su di lui pendono ombre piuttosto pesanti.
Mi riferisco alle dichiarazioni della dottoressa Anna Gallucci, emerse nell’intervista a Quarta Repubblica, che delineano un quadro estremamente grave che non può essere ignorato.
Se confermato, il racconto di pressioni politiche, disparità di trattamento tra indagini sul centrodestra e sul centrosinistra, nonché l’utilizzo pubblico di atti disciplinari riservatissimi, solleva interrogativi inquietanti sul comportamento dell’allora Procuratore Generale Roberto Scarpinato.
Chiediamo che il senatore Scarpinato, invece di lasciarsi andare ad attacchi scomposti contro il ministro Nordio, chiarisca in Parlamento il suo ruolo in questa vicenda e risponda nel merito alle accuse che lo riguardano.
La trasparenza e il rispetto delle istituzioni non possono essere a corrente alternata: valgono per tutti, soprattutto per chi pretende di impartire lezioni di legalità.”
Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini.