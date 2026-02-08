FDI – FRATELLI D’ITALIA: «FDI: UNA PDL PER UNA MAGGIORE SINERGIA TRA ITS E IMPRESE, PIÙ FORMAZIONE E OCCUPAZIONE QUALIFICATA»

15.00 - domenica 8 febbraio 2026

“Troppo spesso oggi continua ad esserci un mismatch tra formazione ed esigenze delle imprese. Noi vogliamo cercare di abbattere questo disallineamento e abbiamo puntato tutto sugli ITS Academy che già svolgono da anni questa funzione molto importante di rafforzamento delle competenze che servono per immettere i giovani nel mondo del lavoro, ma creeremo anche un incentivo in più per portare le aziende al centro delle assunzioni e incentivi anche per assumere questi ragazzi”.

Letizia Giorgianni, deputato di Fratelli d’Italia, è la prima firmataria di una Pdl su Its Academy e imprese, presentata oggi in una conferenza stampa alla Camera, che proprio oggi comincia il suo iter in commissione.

Ylenja Lucaselli, capogruppo Fdi in commissione Bilancio a Montecitorio, tiene “in modo particolare a questa proposta di legge perché punta a integrare sempre di più, e sempre meglio, il mondo delle imprese con i percorsi degli ITS Academy, rendendo strutturale questo legame. L’obiettivo è rafforzare un sistema capace di formare lavoratori altamente qualificati, in grado di rispondere ai fabbisogni reali delle aziende e di sostenere la crescita e la competitività dell’economia italiana”.

Insieme a loro sono intervenuti: Paola Frassinetti, sottosegretario per l’Istruzione e il Merito, Marco Osnato, Saverio Congedo, Walter Rizzetto e Marta Schifone, deputati di Fratelli d’Italia e rispettivamente presidente della commissione Finanze, capogruppo in commissione Finanze, presidente della commissione Lavoro e capogruppo in commissione Lavoro, nonché prima firmataria della legge Stem, e Euclide Della Vista, Its Academy Lazio. L’evento è stato moderato dal caporedattore de Il Sole 24 Ore Nicoletta Cottone.

“La proposta di legge su Its Academy e Imprese – ha sottolineato il sottosegretario Frassinetti – va nella stessa direzione indicata dal nostro Ministero con la riforma della filiera formativa tecnologico-professionale cosiddetta del 4+2 che rappresenta uno degli assi centrali dell’azione di questo Governo, con il chiaro obiettivo di allineare il sistema scolastico alle esigenze del mercato del lavoro. Gli ITS Academy sono il tassello finale della filiera e mostrano risultati occupazionali molto elevati. L’obiettivo è proprio quello di consolidare il legame tra sistema educativo e tessuto produttivo per una scuola che non diventi un’azienda ma vada di più verso le aziende per ridurre il divario tra competenze offerte e richieste del mercato del lavoro”.

Per il presidente Osnato,”l’azione portata avanti dal governo Meloni e da Fratelli d’Italia é quella di unire le esigenze di una comunità nazionale che vuole crescere sia nella qualità sia nella quantità, che vuole riconoscere le eccellenze che in Italia ci sono e che vuole trasporre nella formazione. È questa convinzione che ci ha ispirato nel redigere la proposta di legge. Lo dico perché è chiaro che i dati economici, i dati occupazionali, i dati sociali di questi ultimi anni sono molto positivi. Questo grazie anche alla coerenza dimostrata in questi anni. Penso, ad esempio, all’attenzione posta sull’occupazione giovanile, incentivata grazie alle politiche sugli Its. Nel giro di pochi giorni credo che potremo approvare questa pdl in Commissione”.

“Questa proposta – ha aggiunto il presidente Rizzetto – rappresenta un intervento concreto a sostegno dell’occupazione giovanile qualificata e alla riduzione del divario tra domanda e offerta di lavoro. Si tratta di misure che premiano il merito, responsabilizzano le aziende e rafforzano il legame tra formazione e occupazione. Auspico quindi un percorso di esame rapido per l’approvazione definitiva del testo, con l’obiettivo di investire sempre più nelle competenze delle nuove generazioni”.

Per Marta Schifone, “la chiave è la competenza. Nel prossimo quinquennio il fabbisogno occupazionale sarà soprattutto orientato verso formazione terziaria e Its e dobbiamo orientarci su due direttrici fondamentali: formazione continua e orientamento”.

“Uno degli elementi qualificanti della proposta di legge è l’introduzione di un meccanismo di incentivazione di natura premiale nella forma del credito d’imposta a favore delle imprese che rafforzano il legame con il sistema degli ITS Academy, attivando partenariati strutturati, e di quelle che investono sull’occupazione giovanile attraverso nuove assunzioni di under 30. Si tratta di uno strumento pensato per essere semplice, efficace e facilmente attuabile, calibrato anche in base alle dimensioni aziendali, e orientato a valorizzare le realtà produttive che creano lavoro, competenze e nuova materia imponibile, contribuendo concretamente alla crescita del sistema economico nazionale”, ha concluso Congedo.