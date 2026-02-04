Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA: «FDI: MERCOLEDI’ 21 GENNAIO ALLA CAMERA PRESENTAZIONE PDL ITS ACADEMY E IMPRESE»

12.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Si terrà mercoledì 21 gennaio, alle ore 13.00, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati (via della Missione 4) la presentazione della proposta di legge su ‘Its Academy e imprese – per ridurre il divario tra formazione e lavoro’, che vede come prime firmatarie le deputate di Fratelli d’Italia Letizia Giorgianni, in commissione Bilancio, e Ylenja Lucaselli, capogruppo in Bilancio.

Oltre a loro interverranno anche: Paola Frassinetti, sottosegretario per l’Istruzione e il Merito, Marco Osnato, Walter Rizzetto e Marta Schifone, deputati di Fratelli d’Italia e rispettivamente presidente della commissione Finanze, presidente della commissione Lavoro e capogruppo in Commissione Lavoro, nonché prima firmataria della legge Stem, e Euclide Della Vista, Its Academy Lazio.

Modererà l’evento Nicoletta Cottone, caporedattore de Il Sole 24 Ore.

