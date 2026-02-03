FDI – FRATELLI D’ITALIA: «FDI: CONVEGNO ALLA CAMERA SU PROSPETTIVE PER FORMAZIONE E POLITICHE ATTIVE DOPO PROGRAMMA GOL»

16.00 - martedì 3 febbraio 2026

Si terrà martedì 20 gennaio, alle ore 10.30, nella Sala Regina della Camera dei deputati, il convegno “Nuove sfide per la formazione e le politiche attive dopo GOL”, promosso da CONFAP e FORMA, su iniziativa del deputato di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto, Presidente della Commissione Lavoro.

L’incontro rappresenta un’occasione di dialogo tra decisori pubblici e operatori del settore per analizzare le trasformazioni generate dal programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), riflettere sulle criticità e valorizzarne i punti di forza, con uno sguardo orientato alla definizione delle politiche future in materia di lavoro, inclusione e sviluppo delle competenze.

I saluti istituzionali saranno affidati al deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini, questore della Camera.

Tra i relatori, oltre al presidente Walter Rizzetto, interverranno: Massimo Temussi, Direttore Generale – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Andrea Simoncini, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Simone Cappelli, Coordinamento Tavolo Formazione, Innovazione e Ricerca della Conferenza Stato-Regioni; Paola Vacchina, Presidente FORMA Nazionale; Roberto Trainito, Competence leader dell’area policy & funds – Intellera Consulting part of Accenture group.

È prevista la partecipazione degli assessori regionali: Elena Chiorino (Piemonte), Simona Tironi (Lombardia), Giovanni Paglia (Emilia-Romagna).

Le conclusioni saranno a cura di Suor Manuela Robazza, Presidente CIOFS-FP ETS e CONFAP. Coordina Gianni Bocchieri – Presidente Comitato Tecnico Scientifico CIOFS-FP ETS.