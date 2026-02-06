FDI – FRATELLI D’ITALIA: «EX ILVA, MAIORANO(FDI): CON APPROVAZIONE DECRETO ASSICURATA CONTINUITÀ OPERATIVA STABILIMENTI»

13.00 - venerdì 6 febbraio 2026

“Con l’approvazione del decreto legge alla Camera sull’Ex Ilva, già approvato dal Senato, si assicura la continuità operativa degli stabilimenti. Era un impegno di Fratelli d’Italia e del Governo Meloni ed è stato mantenuto.

L’impianto deve continuare a funzionare perché la sua chiusura avrebbe conseguenze gravissime su economia, occupazione e produzione nazionale di acciaio.

Il decreto affronta il problema in modo complessivo, garantendo continuità produttiva, tutela dei lavoratori, sostegno ai territori e interventi sui costi energetici, offrendo finalmente una prospettiva concreta al sito industriale.

Da tarantino, sono oltremodo soddisfatto perchè si tratta di una scelta di responsabilità, che punta a una transizione ecologica realistica e possibile.

In questo senso va riconosciuto il plauso al Governo per aver assunto decisioni nette e coraggiose nell’interesse nazionale, del lavoro e dell’ambiente”.

Così in una nota Giovanni Maiorano, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera.