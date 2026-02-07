FDI – FRATELLI D’ITALIA: «ENERGIA, ZUCCONI (FDI): GRAZIE AL GOVERNO MELONI FOTOVOLTAICO RECORD NEL 2025. ORA RETI PIÙ FORTI PER LE IMPRESE»

10.00 - sabato 7 febbraio 2026

“I dati diffusi da Terna sull’andamento del settore elettrico nel 2025 delineano un quadro di straordinaria crescita per le energie rinnovabili in Italia, con il fotovoltaico che raggiunge il massimo storico superando i 44 terawattora di produzione, segnando un balzo del 25,1% rispetto all’anno precedente.” È quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi, Segretario d’Aula e membro della X Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati e responsabile energia del Gruppo parlamentare a seguito delle rilevazioni annuali di Terna relative al bilancio del sistema elettrico italiano per il 2025.

“I numeri record del 2025, con il 41% della domanda elettrica nazionale coperta dalle rinnovabili, confermano che l’Italia ha impresso un’accelerazione decisiva al proprio mix energetico. Il superamento degli obiettivi del decreto “Aree Idonee”, con oltre 7 GW di nuova capacità installata in un solo anno, quando con le sinistre al governo non si superava 1 GW, è la prova tangibile che le iniziative di sburocratizzazione avviate dal governo Meloni per incentivare gli investimenti nelle rinnovabili stanno dando i loro frutti.

I dati di Terna – continua l’esponente di FDI – sono lusinghieri anche per quanto riguarda il dato sugli accumuli di grande taglia, strumenti indispensabili per dare stabilità ai prezzi e forniture costanti alle nostre industrie, cresciuti nel 2025 di oltre 1,7 GW. La sfida ora – conclude Zucconi – è completare l’ammodernamento delle infrastrutture sostenendo lo sviluppo di una rete elettrica sempre più resiliente e sicura, capace di integrare questa nuova potenza verde per garantire costi energetici competitivi e sostenibilità al nostro tessuto produttivo.”