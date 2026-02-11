FDI – FRATELLI D’ITALIA: «DDL VIOLENZA DONNE, MONTARULI (FDI): NO A STRUMENTALIZZAZIONI POLITICHE SU TEMA DELICATO»

12.01 - mercoledì 11 febbraio 2026

“La lotta alla violenza contro le donne non può essere piegata a logiche di contrapposizione politica. È un tema che richiede equilibrio e senso delle istituzioni. Le critiche rivolte alla presidente e relatrice Giulia Bongiorno sono ingiuste e fuori luogo, dal momento che la Commissione ha lavorato con grande attenzione, ascoltando esperti, operatori e realtà impegnate sul campo, per costruire un impianto normativo solido ed efficace.

Parliamo di una giurista di riconosciuta autorevolezza, che da anni è in prima linea nella difesa delle donne e nella costruzione di strumenti giuridici concreti contro la violenza. Su questioni così sensibili non servono slogan né polemiche sterili, ma rispetto per il lavoro parlamentare e per chi opera con serietà nell’interesse delle vittime.

Ogni altra strada rischia solo di indebolire una battaglia che dovrebbe unire tutti”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.