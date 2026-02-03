FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SICUREZZA, MALAGUTI (FDI): NESSUNA COMUNANZA TRA CHI SI RICONOSCE IN ISTITUZIONI E CHI OPERA NELLA ILLEGALITÀ»

19.45 - martedì 3 febbraio 2026

Pur condannando le violenze avvenute a Torino sabato scorso e rivendicate da Askatasuna, i deputati del PD, AVS e 5 Stelle sono intervenuti in Aula per difendere il diritto di manifestare delle altre migliaia di aderenti non violenti al corteo di Torino.

Ma se il corteo manifestava solidarietà a chi occupava abusivamente un immobile, quali diritti rivendicavano i partecipanti non violenti? Il diritto di occupazione abusiva? Ma davvero non potevano immaginare che i gruppi violenti organizzati si sarebbero scatenati?

Con la rivendicazione da parte di Askatasuna di quanto accaduto sabato scorso, che per poco non è sfociato in tragedia, è davvero difficile pensare che tutti gli altri manifestanti potessero sottovalutare la vicinanza a chi si oppone alla legalità con atti criminali.

Per Fratelli d’Italia, basta ambiguità: o si sta dalla parte dello Stato o con chi agisce nella illegalità.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti.