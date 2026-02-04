FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «REFERENDUM: ALMICI (FDI): “PD OLTRE OGNI DECENZA. RITIRI IL VIDEO E CHIEDA SCUSA”»

13.15 - mercoledì 4 febbraio 2026

“Il video diffuso dal Partito Democratico contro il Sì al referendum sulla separazione delle carriere, che accomuna chi sostiene la riforma ai fascisti, è indegno, offensivo e inaccettabile. Non è confronto politico: è delegittimazione, è propaganda tossica, è un attacco gratuito a cittadini, giuristi e forze politiche che partecipano legittimamente al dibattito democratico. Siamo oltre ogni limite di decenza.

Chi vota Sì non è un nemico della Costituzione. Chi vota Sì non accetta lezioni morali da chi usa l’antifascismo come clava elettorale.

Il Partito Democratico ritiri immediatamente quel video e chieda scusa. Se non è in grado di sostenere un confronto nel merito, abbia almeno il pudore di non insultare milioni di italiani.

La vergogna, questa volta, non è nel referendum. È tutta in quella campagna”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Cristina Almici.