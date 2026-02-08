FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MILANO-CORTINA, DI MAGGIO (FDI): CRIMINALI DEVASTANO MILANO. STOP TOLLERANZA CONTRO I VIOLENTI»

11.45 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Mentre gli occhi del mondo sono puntati sull’Italia per le Olimpiadi invernali i soliti criminali provano a offuscare l’immagine della Nazione assediando Milano.

Le Immagini di ieri sono vergognose e le violenze inqualificabili. E nessuno provi a dire che quelli scesi in piazza sono manifestanti: si tratta di criminali.

Tolleranza zero contro chi devasta le nostre città con un copione che è sempre uguale: da Torino a Milano. Da Governo Meloni nessuna tolleranza verso i violenti.

Ci auguriamo che oggi arrivino parole di condanna anche da parte delle opposizioni perché chi tace è complice”.

Così Grazia Di Maggio, deputato milanese di Fratelli d’Italia, responsabile comunicazione ed esecutivo regionale FdI Lombardia.