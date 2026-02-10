FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MIGRANTI. LOPERFIDO (FDI): GOVERNO MELONI TRACCIA DIREZIONE CHIARA IN EUROPA»

18.15 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Ad ampia maggioranza il Parlamento europeo approva in via definitiva – con il contributo determinante di Alessandro Ciriani, relatore speciale del provvedimento – l’istituzione di un elenco comune UE di Paesi terzi sicuri.

Tra questi, anche Bangladesh, Egitto e Tunisia, come richiesto da tempo dal Governo italiano. Si chiude un lungo percorso negoziale e parlamentare che doterà l’Unione di uno strumento normativo credibile: rimpatri più rapidi e trasparenti, regole applicabili e un freno alle letture giudiziarie ideologiche.

L’Italia guidata da Giorgia Meloni ha saputo tracciare una direzione chiara, ricevendo il sostegno di sempre più Nazioni europee e guidando un cambio di paradigma epocale.

Dopo anni di ambiguità e immobilismo, la linea Meloni restituisce alla politica il governo dei flussi migratori”.