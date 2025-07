TASS * «LE PARTI NEL CONFLITTO DI SWEIDA IN SIRIA SOSPENDONO LE OSTILITÀ, SCAMBIO DI PRIGIONIERI IMMINENTE»

18.41 - domenica 20 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Tutte le parti nel conflitto di Sweida nel sud della Siria hanno sospeso le ostilità e stanno finalizzando uno scambio di prigionieri e ostaggi, ha dichiarato l’inviato americano per la Siria, Tom Barrack.

“Dalle 17:00 ora di Damasco [14:00 GMT], tutte le parti hanno raggiunto una pausa e una cessazione delle ostilità,” ha scritto il funzionario su X, aggiungendo che lo scambio di detenuti aprirà la strada a una de-escalation duratura.

In precedenza, Sham TV aveva riferito che i leader drusi avevano programmato lo scambio per le 18:00 ora locale vicino a Umm Zeitun, richiedendo il ripristino immediato delle comunicazioni.

///

All parties to the Sweida conflict in southern Syria have halted hostilities and are finalizing a prisoner and hostage exchange, US Syria Envoy Tom Barrack stated.

“As of 17:00 Damascus time [2.00 PM GMT — TASS], all parties have navigated to a pause and cessation of hostilities,” the official wrote on X, adding that the swap of detainees will pave the way for lasting de-escalation.

Earlier, Sham TV reported that the Druze leaders had scheduled the exchange for 6 PM local time near Umm Zeitun and demanded the immediate restoration of communications.