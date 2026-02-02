FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MALTEMPO, OSNATO (FDI): BENE SOSPENSIONE RATE MUTUO, ITALIA FORTE SOLO SE UNITA, SOLIDALE, OPEROSA»

13.45 - lunedì 2 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Ancora una volta, su impulso della decretazione del Governo Meloni e grazie all’impegno delle associazioni di categoria, la gestione dei disastri naturali si fonda sulla vicinanza alle esigenze più immediate dei territori: si tratta di fornire sollievo temporaneo ove possibile, consentendo di programmare la ripartenza”. Lo dichiara Marco Osnato – presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia – a proposito delle misure per alleviare le conseguenze del ciclone Harry che ha colpito porzioni significative di Calabria, Sicilia e Sardegna.

“La sospensione del pagamento delle rate di mutuo, peraltro recettiva di un protocollo d’intesa sottoscritto dai soggetti interessati, è una misura di grande impatto per cittadini e imprese afflitti. Dico un immenso grazie a chiunque abbia reso possibile questo gesto di concreta vicinanza”, prosegue l’esponente di FdI.

“Un plauso all’Abi e alle singole banche iscritte, nonché alla Protezione Civile e alle associazioni dei consumatori, per una cornice di intervento rapido in cui le vittime della catastrofe possano avere subito, senza indugio, la liquidità di cui hanno bisogno nel periodo in cui ogni certezza sembra vacillare. Il messaggio è chiaro: né lo Stato, né i principali attori economici, abbandoneranno mai chi fronteggia una calamità. L’Italia può essere forte solo se unita, solidale, operosa: la straordinaria reazione dei siciliani, già all’opera per ripristinare molte cose danneggiate dal ciclone, è di esempio per la Nazione intera”. Conclude Osnato.