FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «LECCE-BRINDISI, CONGEDO (FDI): TRAGEDIA EVITATA PER STRAORDINARIO CORAGGIO DA FF.OO»

“L’assalto al portavalori avvenuto questa mattina sulla superstrada Lecce-Brindisi è un fatto gravissimo che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.
Il bilancio senza vittime è esclusivamente merito della prontezza e del coraggio delle forze dell’ordine, intervenute con grande professionalità nonostante l’elevatissimo rischio.
Un sentito plauso ai Carabinieri del Comando provinciale di Lecce per l’operazione che ha portato al fermo di due sospetti e per l’efficace risposta a un’azione criminale pianificata nei minimi dettagli, con modalità tipiche di bande armate organizzate.
Quanto accaduto conferma la necessità di rafforzare il controllo del territorio e i presìdi di sicurezza, per prevenire l’escalation di assalti ai portavalori e tutelare non solo gli operatori coinvolti, ma anche i cittadini che ogni giorno percorrono le nostre strade”.