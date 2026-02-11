FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «ISRAELE, PIETRELLA (FDI): BENE FRANCIA SU ALBANESE. IN CONSIGLIO D’EUROPA GIÀ POSTO TEMA IMPARZIALITÀ ONU»

17.15 - mercoledì 11 febbraio 2026

“La richiesta della Francia di dimissioni della relatrice speciale ONU per i Territori palestinesi, Francesca Albanese, è un atto politico serio e doveroso. Quando la critica legittima a un governo scivola nell’attacco a uno Stato in quanto popolo e nazione, si supera un limite che le istituzioni internazionali non possono permettersi di ignorare.

In sede di Consiglio d’Europa abbiamo già evidenziato il tema dell’equilibrio e dell’imparzialità degli organismi internazionali chiamati a vigilare sui diritti umani. La credibilità delle Nazioni Unite si fonda sulla terzietà: se questa viene meno, si indebolisce l’intero sistema multilaterale e si alimenta una pericolosa delegittimazione delle istituzioni.

Criticare le politiche di un governo è legittimo ed è parte del confronto democratico. Mettere in discussione la legittimità di uno Stato o colpire un popolo nel suo insieme è altra cosa.

In un momento storico in cui l’antisemitismo rialza la testa in Europa e nel mondo, occorre grande responsabilità da parte di chi ricopre incarichi istituzionali. Accolgo con favore la posizione espressa dal ministro degli Esteri francese e auspico che il Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU affronti la questione con serietà e rigore.

Le istituzioni internazionali devono essere luoghi di equilibrio, non di polarizzazione ideologica”.