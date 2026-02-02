FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «GIOCHI OLIMPICI. DE CORATO (FDI): DOPO TORINO A RISCHIO INCIDENTI ANCHE MILANO. ANTAGONISTI PREFERIRANNO ANCORA VIOLENZA A PACE?»

18.45 - lunedì 2 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il calendario delle proteste che si terranno nei prossimi giorni in vista dei Giochi Olimpici vedranno protagoniste le solite realtà antagoniste unite a quelle dei Centri Sociali con il supporto dei ‘Maranza’.

Ci saranno un corteo nazionale che partirà da piazza Medaglie d’Oro fino all’area di San Giulia e una fiaccolata anti-olimpica nel quartiere di Segesta, a pochi minuti dallo Stadio di San Siro.

Anche dopo i fatti accaduti a Torino circa 48 ore fa, sono convinto che tutte le Forze di Polizia e il Comitato Olimpico si faranno trovare pronti per la buona riuscita di questo importante evento, atteso da tempo, che avrà importanti ripercussioni e visibilità mondiali.

I vari no-global e anarchici, spesso e volentieri supportati da alcuni esponenti del Centrosinistra come avvenuto sabato pomeriggio, dove nella prima parte della manifestazione, vi erano anche membri di Avs, 5stelle e del Pd, protesteranno contro un importante evento nella nostra città.

Io auspico, come sempre, che i cortei e le proteste siano pacifiche, ma poiché anche di recente gli antagonisti hanno preferito la violenza al dialogo, sono certo che la priorità, di fronte a un evento così importante, sarà quella di mantenere l’ordine pubblico.