FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «FOIBE, MALAGUTI (FDI): RICORDARE PER IMPEDIRE CHE IN FUTURO LA VITA UMANA NON SIA PRINCIPIO DA DIFENDERE»

15.30 - martedì 10 febbraio 2026

“L’ideologia comunista assemblò gli stessi orrori dell’ideologia nazista. Le foibe, del resto, ne sono un orribile esempio. Marx e Nietzsche d’altronde erano stati certamente influenzati da Hegel, da quella filosofia dello Stato al di sopra del rispetto all’uomo stesso.

Lo stato, per Hegel, era sostanza etica consapevole di sé. Non esisteva che l’uomo decidesse cos’era bene e male, perché doveva essere lo Stato a farlo tramite le leggi.

Leggi che arrivarono così anche a produrre gli orrori della Shoah e delle pulizie etniche. Il ricordo di tutto ciò deve impedire che anche in futuro la vita umana non sia il principio fondamentale da difendere”.