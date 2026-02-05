FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «FISCO. OSNATO (FDI): GOVERNO MELONI EFFICIENTE E RIGOROSO, GRANDI OPPORTUNITÀ PER RIDURRE IL DEBITO»

13.45 - giovedì 5 febbraio 2026

“Un interessante studio dell’Ufficio parlamentare di bilancio certifica che l’Italia è sulla buona strada per un recupero significativo dell’evasione, utile per ridurre in maniera apprezzabile il nostro indebitamento. Una tendenza che con il Governo Meloni non solo è proseguita, ma si è addirittura rafforzata… E gli effetti distruttivi di quei provvedimenti che a sinistra bollano come condoni? A quanto sembra, nessuno li ha visti arrivare”.

Lo dichiara Marco Osnato – presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia – commentando le recenti proiezioni dell’Upb secondo cui, confermando da qui al 2028 il ritmo medio osservato nel periodo 2002-2023, le entrate fiscali aumenterebbero strutturalmente fino a 0,3 punti di Pil e nel 2041 il rapporto debito-Pil calerebbe di circa 4 punti percentuali, con risultati ancora migliori se l’andamento futuro fosse quello registrato dal 2016.

“D’altronde, le politiche del centrodestra parlano chiaro. Abbiamo varato una riforma fiscale organica, attesa da cinquant’anni, che ci accingiamo a completare. Sono misure fondamentali per la deflazione del contenzioso e il recupero di somme che, altrimenti, l’Erario non avrebbe mai incassato”, prosegue l’esponente di FdI.

“Senza contare le numerose disposizioni che stimolano l’adempimento da parte dei contribuenti, grazie a una nuova alleanza con il Fisco basata su correttezza e fiducia. Questo senza tollerare i furbetti in alcun modo, anzi spingendo sull’innovazione tecnologica per una riscossione più efficiente. Mettendo da parte pregiudizi e ideologia i risultati si vedono, e a beneficio dell’intera Nazione”, conclude Osnato.