FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «FDI. LUNEDI ALLA CAMERA TRE AUTORI RACCONTANO IL ‘900 GIULIANO-DALMATA»

12.30 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

In occasione delle celebrazioni ufficiali del Giorno del Ricordo 2026, lunedì 9 febbraio, alle ore 14.30 si terrà l’iniziativa: ‘Il Ricordo che attraversa il tempo. Tre autori raccontano il ‘900 giuliano-dalmata’ presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (ingresso: Via della Missione, 4).

L’iniziativa, promossa e presentata dall’On. Elisabetta Gardini, si inserisce nel quadro delle attività istituzionali dedicate al Giorno del Ricordo e intende offrire un momento di approfondimento storico e civile sulle foibe e sull’esodo delle popolazioni giuliano-dalmate, attraverso il contributo di studiosi e testimoni.

Interverranno: il Prof. Davide Rossi, docente all’Università di Trieste e Vicepresidente FederEsuli; Viviana Facchinetti, giornalista e scrittrice, direttore de L’Arena di Pola e Federico Guidi, autore di Ricordéve e promotore di iniziative istituzionali sul Ricordo.

A conclusione la proiezione del video documentale in cui è riportata la voce della vedova del dott. Geppino Micheletti, l’eroe di Vergarolla a Narni.

Al fine di partecipare e di essere accreditati dalla Sicurezza della Camera dei deputati, i colleghi giornalisti sono pregati di comunicare la loro presenza entro lunedì alle ore 10:30 alla mail luca.cirimbilla@camera.it.