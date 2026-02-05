FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «FDI, BIGNAMI: SOLIDARIETÀ A CIRCOLO GARBATELLA, DIFENDERE DEMOCRAZIA CON RISPETTO REGOLE»

15.01 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Condanniamo con la massima fermezza la vile vandalizzazione compiuta nella notte contro la storica sede di Fratelli d’Italia alla Garbatella. Un gesto inaccettabile che non colpisce soltanto un partito politico, ma rappresenta un attacco diretto alla libertà democratica, al confronto civile e alla partecipazione politica.

Rivolgiamo solidarietà ai militanti e ai dirigenti del circolo, da sempre impegnati con serietà e passione sul territorio. Episodi come questo si inseriscono in un clima di crescente odio e violenza che desta preoccupazione ma che ci trova fermi nel respingere ogni tipo di provocazione.

Il timore è che immagini recenti e gravissime, come quelle di Torino con il brutale pestaggio di un poliziotto, possano fare proseliti ed emulazione, soprattutto se a tali fatti non seguono condanne rapide e adeguate.

La violenza, verbale o fisica, non può e non deve trovare alcuna giustificazione. È indispensabile che le istituzioni garantiscano legalità, sicurezza e certezza della pena, affinché simili gesti non diventino uno strumento di intimidazione politica.

La democrazia si difende con il rispetto delle regole e con il confronto delle idee, non con l’odio e la sopraffazione”.