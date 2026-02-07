FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «EDITORIA, MONTARULI (FDI): COMPLIMENTI A GIORNALISTE ITALIANE PER ITABLOID»

12.00 - sabato 7 febbraio 2026

“L’informazione libera è la base della democrazia e con questo spirito mi complimento con l’associazione Giornaliste italiane per la nascita della testata Itabloid, periodico digitale che sarà sicuramente garanzia di professionalità, con interessanti punti di vista e spunti di riflessione.

Alla redazione ed a Giornaliste Italiane un grosso in bocca al lupo e ci vediamo online”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.