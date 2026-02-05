FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «DL SICUREZZA. ALMICI (FDI): NUOVO DECRETO PASSO AVANTI NELLA CONTINUITÀ»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
“La sicurezza dei cittadini è il faro di questo governo e di Fratelli d’Italia sin dall’inizio della legislatura. Con il decreto Sicurezza varato dal Consiglio dei Ministri si fa un ulteriore passo avanti in questa direzione.
Tutela per le Forze dell’ordine che svolgono un servizio straordinario al servizio della comunità, peraltro in linea con il deposito da tempo di una Pdl del mio partito sul tema, ma non solo.
Anche fermo preventivo per evitare che le manifestazioni di protesta possano sfociare in episodi di violenza; sanzioni ai genitori di minorenni armati di coltelli per arginare il fenomeno delle baby gang e del bullismo; pene più severe per chi non si ferma a un posto di blocco.
Insomma, ancora una serie di norme che vanno nella direzione della continuità del governo su un tema che sta a cuore a milioni di cittadini per bene”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Cristina Almici.