FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «ASKATASUNA. MALAGUTI (FDI): AGGHIACCIANTE FILMATO DI AGGRESSIONE ALL’AGENTE DI POLIZIA»

15.00 - domenica 1 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“La violenza con cui alcuni manifestanti si sono accaniti contro un agente di polizia e’ un fatto agghiacciante. In qualunque altro Stato sarebbero già in galera, in Italia forse ci si potrebbe aspettare che qualche giudice, se va bene, li condanni a un periodo di lavori sociali. La tolleranza verso atti simili nel corso degli anni ci ha portati a questo.

Io ho svolto il servizio militare nel Reparto Celere di Padova, facendo ordine pubblico, ma non ricordo un episodio simile, che sarebbe potuto finire in tragedia con un agente praticamente linciato nel corso del suo dovere. Come ex collega di quell’agente mi auguro provvedimenti puntuali da parte della magistratura, con un impegno almeno pari a quello che viene impiegato quando sotto accusa è un poliziotto”.

Lo dice Mauro Malaguti, deputato di Fratelli d’Italia.