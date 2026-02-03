FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «ALMICI (FDI):SINISTRA E 5 STELLE: DALLA CENSURA ALLA PROPAGANDA, COSÌ UMILIANO IL PARLAMENTO»

11.01 - martedì 3 febbraio 2026

“La conferenza annunciata oggi alla Camera dei Deputati con Francesca Albanese e con i legali di Hannoun è l’ennesima prova della doppia morale di sinistra e Movimento 5 Stelle, che utilizzano Montecitorio a seconda della convenienza politica.

Chi ieri impediva conferenze stampa, censurava iniziative e invocava il rispetto delle istituzioni, oggi spalanca le porte della Camera offrendo una tribuna parlamentare a chi ha giustificato il terrorismo e legittimato la violenza contro Israele.

Non si tratta di pluralismo né di libertà di espressione, ma di una operazione politica deliberata, che trasforma la Camera dei Deputati in una cassa di risonanza ideologica, mortificandone il ruolo e il prestigio.

È ancora più grave che tutto questo avvenga con il sostegno esplicito di sinistra e 5 Stelle, gli stessi che si presentano come paladini dei diritti ma che, quando conviene, tollerano l’odio, l’estremismo e la giustificazione del terrorismo.

Questa conferenza, ancora prima di svolgersi, è indegna del Parlamento della Repubblica. Chi l’ha promossa e sostenuta se ne assume tutta la responsabilità politica.

Non accettiamo lezioni da chi predica pluralismo e poi decide chi può parlare, da chi invoca diritti e poi legittima chi giustifica la violenza terroristica.

Questa non è libertà di espressione. È propaganda mascherata da iniziativa istituzionale. È così che sinistra e Movimento 5 Stelle svuotano il Parlamento, lo umiliano e lo riducono a strumento dei propri doppi standard”.