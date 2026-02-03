FDI – FRATELLI D’ITALIA: «AGRICOLTURA, CERRETO (FDI): 500 MILIONI A SETTORE OLIO PER RAFFORZARE FILIERA IDENTITARIA»

13.00 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“In arrivo in conferenza Stato-Regioni entro il prossimo mese il piano nazionale per l’olio extravergine di oliva, che prevede un intervento quinquennale da quasi 500 milioni di euro per rafforzare un settore chiave del Made in Italy e della nostra identità. Grazie al Governo Meloni e al Ministro Lollobrigida, e al grande lavoro di concerto con la filiera del Sottosegretario al Masaf Patrizio La Pietra, viene dato ulteriore supporto alla coltivazione che più di tutte è simbolo dell’Italia e della dieta mediterranea.

L’Italia dispone di circa un milione di ettari di oliveti, una produzione stimata in crescita a circa 300mila tonnellate nel 2025/26 e un export che nel 2024 ha segnato un +43%, con una quota di circa il 20% delle vendite mondiali. Un impatto quindi forte del nostro patrimonio agroalimentare a livello non solo locale, ma globale.

L’obiettivo con la redazione di un Piano Olivicolo nazionale redatto per la prima volta nella storia della nostra repubblica, è aumentare la produzione nazionale di almeno il 25%, tutelare la qualità, rafforzare la filiera e migliorare la competitività del comparto per renderla in grado di rispondere alle crescenti sfide globali.

Il piano è frutto di un lavoro durato un anno, avviato con l’istituzione del ‘Tavolo olio’ al Masaf, che prevede fra i punti centrali il recupero di circa 500mila ettari di uliveti abbandonati, il contrasto alle fitopatie come la Xylella e la valorizzazione della biodiversità con circa 500 varietà di olivo e le strategie di mercato.

Il settore riguarda centinaia di migliaia di imprese e oltre 4.000 frantoi e quindi migliaia di famiglie che vivono grazie agli ulivi e ai suoi frutti. Un supporto reale ed un apporto concreto che supporterà una intera filiera presente in tutta Italia”.

È quanto dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Agricoltura.