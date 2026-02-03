COMUNE DI ROMA * : «L’ASSESSORE BATTAGLIA SULLA CRITICITÀ DEL PNRR, I PROBLEMI DERIVANO DA FATTORI COMPLESSI NON DA SINGOLE RESPONSABILITÀ»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
In merito a quanto emerso durante l’audizione alla Commissione parlamentare Periferie, l’Assessore alle Periferie di Roma Pino Battaglia ha precisato che i progetti del PNRR che potrebbero non essere completati non dipendono da singole responsabilità ma da criticità operative di natura diversa.
Così in una nota:
“Vorrei precisare meglio il senso del mio intervento nel corso dell’audizione in Commissione. Il riferimento ai progetti del PNRR che potrebbero non essere completati non voleva in alcun modo individuare responsabilità specifiche o formulare giudizi sul sistema delle imprese.
Gli eventuali interventi che non dovessero andare a buon fine sono legati a una serie di fattori complessi, che coinvolgono più livelli e più soggetti. La gestione di risorse straordinarie come quelle del PNRR presenta criticità oggettive, a partire dai tempi molto stringenti fissati a livello europeo, che possono creare difficoltà operative lungo il percorso di attuazione.
In alcuni casi può accadere che imprese regolarmente aggiudicatarie degli appalti incontrino ostacoli organizzativi o procedurali tali da rendere complicato rispettare le scadenze previste. Si tratta di dinamiche che rientrano nelle normali complessità dei grandi programmi di investimento e che non possono essere ricondotte a una singola causa.
L’obiettivo del mio intervento era quello di condividere con serietà una riflessione su come rafforzare complessivamente il sistema affinché strumenti importanti come il PNRR possano essere utilizzati nel modo più efficace possibile, a beneficio dei territori e delle comunità”.