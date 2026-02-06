Popular tags:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * SIKORSKI, «L’EUROPA HA INVESTITO 200 MILIARDI DI EURO PER SOSTENERE L’UCRAINA, NEL CONFLITTO CON LA RUSSIA»

13.14 - venerdì 6 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’Europa ha investito circa 200 miliardi di euro per sostenere l’Ucraina nel conflitto con la Russia. Ha dichiarato il ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski in un’intervista alla CBS.

Europe has spent about €200 billion on supporting Ukraine in the conflict with Russia, Polish Foreign Minister Radosław Sikorski said in an interview with CBS.

OPINIONEWS ITALIA

