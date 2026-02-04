COMUNE DI ROMA * : «LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA PROTAGONISTA DI UN NUOVO OPEN DAY, PRENOTAZIONI NEI MUNICIPI VIII E XIII E NELLE SEDI ALTERNATIVE»

14.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8 febbraio, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, XI e XII (sabato 7 febbraio) mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 7 che in quella di domenica 8 febbraio.

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 6 febbraio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno.

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Municipio VI – la sede di via Duilio Cambellotti 11 sarà aperta sabato 7 febbraio dalle ore 8.00 alle 16.30.

Municipio VII: le sedi di Piazza di Cinecittà 11 e quella di Via Tommaso Fortifiocca 71 saranno aperte sabato 7 febbraio dalle 8.30 alle 16.30.

Municipio XI: la sede di via Portuense 579 sarà aperta sabato 7 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Municipio XII: la sede di via Fabiola 14 sarà aperta sabato 7 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 7 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 8 dalle 8.30 alle 12.30.