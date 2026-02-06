COMUNE DI NAPOLI * :«L’AUTOLAVAGGIO ABUSIVO DI PISCINOLA SEQUESTRATO, DENUNCIATO IL TITOLARE»

18.00 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nell’ambito di una mirata attività di controllo del territorio, il personale della Polizia Locale di Napoli appartenente all’Unità Operativa Scampia e Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Ambientale, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Marianella e un funzionario dell’ARPAC, ha proceduto al sequestro penale di un autolavaggio abusivo operante nella zona di Piscinola.

Gli accertamenti hanno consentito di interrompere la piena attività dell’esercizio, risultato privo delle necessarie autorizzazioni ambientali. In particolare, il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazioni della normativa ambientale, tra cui l’assenza della certificazione A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) per lo scarico delle acque reflue, lo scarico non autorizzato e la gestione illecita dei rifiuti.

Nel corso dell’operazione sono state inoltre contestate diverse sanzioni amministrative.