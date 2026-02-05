COMUNE DI NAPOLI * :«L’ASSESSORE SANTAGADA INAUGURA IL CONVEGNO NAZIONALE SU PREVENZIONE E LONGEVITÀ IN SALUTE»

22.00 - giovedì 5 febbraio 2026

Sabato prossimo, 7 febbraio, dalle 9.00 alle 18.00, a Palazzo Nunziante, a Napoli, si terrà il convegno nazionale “Prevenzione e longevità in salute”, promosso da Serafino Fazio e dalla Fondazione TDC19 ETS e realizzato con il patrocinio del Comune di Napoli.

L’iniziativa è dedicata ai temi della prevenzione primaria e secondaria, con particolare attenzione alla salute metabolica e cardiovascolare, alla nutrizione, alle neuroscienze e al benessere lungo tutto l’arco della vita. Si confronteranno professionisti della salute provenienti da diverse regioni italiane e da differenti ambiti disciplinari.

Ad aprire i lavori e a coordinare la sessione di apertura sarà l’assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada.

Nel corso dei lavori saranno illustrate le più recenti evidenze scientifiche in tema di prevenzione e promozione della salute.

“Il convegno che si terrà sabato – anticipa l’assessore Santagada – sarà anche l’occasione per presentare lo studio epidemiologico per valutare la prevalenza della insulino resistenza nella popolazione dell’area di Napoli e la sua relazione con malattie cardiovascolari e neoplasie. Si tratta di un’importante attività di ricerca scientifica promossa dalla Cooperativa Sociale di Medici di Medicina Generale in collaborazione con l’Asl Napoli 1 Centro e il Comune di Napoli, che ha appena ottenuto il via libera dal Comitato etico territoriale Campania 1”.

Le iscrizioni al convegno potranno essere effettuate collegandosi al sito tdc19webapp.org/convegni.