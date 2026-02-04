Popular tags:
OPINIONMIX

COMUNE DI NAPOLI * :«IL DISPOSITIVO DI CIRCOLAZIONE IN GALLERIA VITTORIA PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI VENTILAZIONE»

14.01 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Dispositivo di circolazione in galleria Vittoria per manutenzione impianto di ventilazione

Per lavori di manutenzione all’impianto di ventilazione, dalle ore 23:30 di stasera, mercoledì 4 febbraio, alle ore 5:00 di giovedì 5 febbraio 2026, nella galleria Vittoria è istituito il divieto di transito veicolare nella corsia di marcia con direzione via Ammiraglio Ferdinando Acton.

