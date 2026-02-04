FDI – FRATELLI D’ITALIA: «IRAN. DE CORATO (FDI), RETTRICE UNIVERSITÀ MILANO ESPONGA STRISCIONE. BASTA PAROLE»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
La Rettrice dell’Università Statale di Milano, in occasione dell’inaugurazione del nuovo anno accademico, ha espresso vicinanza, sostegno e supporto agli studenti provenienti dagli scenari di guerra come per esempio quelli iraniani.
Concordo con le parole della Rettrice Brambilla ma bisognerebbe dare un segnale concreto e non limitarsi alle parole.
Faccia esporre uno striscione, sull’Università Statale di Milano, come segno di solidarietà verso i giovani iraniani, tra cui molti studenti, trucidati: sarebbe un atto dovuto nei confronti di povere persone ingiustamente ammazzate.
Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.