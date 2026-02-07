COMUNE DI NAPOLI * :«IL CENTRO DIREZIONALE SI RIQUALIFICA: APPROVATO IL GRANDE PROGETTO CON 1,3 MILIONI PER I SISTEMI DI RISALITA»

10.00 - sabato 7 febbraio 2026



La Giunta Comunale di Napoli, su proposta del Sindaco Gaetano Manfredi e della Vicesindaco con delega all’Urbanistica Laura Lieto , ha approvato in linea tecnica il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per l’intervento complessivo denominato ” Grande Progetto di riqualificazione del Centro Direzionale di Napoli “.

Il primo intervento operativo approvato riguarda la riqualificazione dei sistemi di risalita, con un quadro economico di 1milione e 310 mila euro interamente finanziato tramite mutui della Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.). Questo lotto prioritario mira a rifunzionalizzare i collegamenti verticali del Centro Direzionale, garantendo accessibilità e sicurezza.

Il Documento di Indirizzo alla Progettazione delinea una strategia complessiva di interventi per un valore stimato di 80 milioni di euro. Tra i punti principali del piano figurano:

• Restyling dei blocchi di risalita e pensiline : 6,5 milioni di euro.

• Riqualificazione di strade e parcheggi : 33 milioni di euro.

• Potenziamento delle aree verdi e sistemi di raccolta acque : 30 milioni di euro.

• Manutenzione delle pavimentazioni e arredo urbano : 5 milioni di euro.

• Nuovi accessi pedonali e sistemi di sicurezza : 4 milioni di euro per restyling marciapiedi e varchi controllati con telecamere.

La riqualificazione punta a trasformare il Centro Direzionale in una nuova polarità urbana attrattiva e sostenibile. Gli interventi si focalizzeranno sulla riduzione dei consumi, l’incremento del verde pubblico di prossimità e il miglioramento della mobilità pedonale e ciclabile, integrando pienamente l’area con la nuova stazione della Linea 1 della metropolitana.

Con questo provvedimento diamo il via a una trasformazione profonda e necessaria di uno dei nodi nevralgici della nostra città. Il Centro Direzionale non deve più essere percepito come un’isola staccata dal contesto urbano, ma come un quartiere vitale, sicuro e accessibile. Partiamo dai sistemi di risalita perché la mobilità verticale è il primo requisito per garantire la dignità dello spazio pubblico e la facilità di accesso per tutti i cittadini. La nostra visione è quella di una ‘città della prossimità’ dove il verde, la sicurezza e la qualità dei materiali contribuiscano a creare un ambiente urbano contemporaneo e accogliente, capace di attrarre nuove funzioni e socialità.