COMUNE DI NAPOLI * :«I LAVORI SU CORSO UMBERTO I: IL DISPOSITIVO DI CIRCOLAZIONE FINO AL 14 MAGGIO 2027»

14.00 - martedì 3 febbraio 2026

Al via i lavori di manutenzione straordinaria su Corso Umberto I

Il dispositivo di circolazione in vigore fino al 14 maggio 2027

A partire da oggi, martedì 3 febbraio, e fino al 14 maggio 2027, è attivo un dispositivo temporaneo di circolazione in Corso Umberto I per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dello spartitraffico.

L’intervento prevede l’avanzamento del cantiere per fasi successive, a partire dall’incrocio con Piazza Garibaldi, ed i lavori saranno eseguiti garantendo per ogni senso di marcia una carreggiata libera, al fine di limitare i disagi alla circolazione.

Principali modifiche alla viabilità

Per tutta la durata dei lavori, nelle aree interessate da ciascuna fase del cantiere e nei 20 metri a monte e a valle delle stesse, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

1. Sospensioni temporanee

– Sospensione della sosta a pagamento senza custodia (strisce blu).

– Sospensione di tutte le tipologie di sosta autorizzata, incluse le fermate bus.

– Sospensione degli attraversamenti pedonali esistenti.

2. Divieto di sosta permanente con rimozione coatta nelle aree di cantiere.

3. Realizzazione di attraversamenti pedonali provvisori, collocati a distanza idonea e dotati di segnaletica luminosa.

4. Delocalizzazione degli stalli H personalizzati temporaneamente sospesi.