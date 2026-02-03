COMUNE DI NAPOLI * :«I LAVORI SU CORSO UMBERTO I: IL DISPOSITIVO DI CIRCOLAZIONE FINO AL 14 MAGGIO 2027»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Al via i lavori di manutenzione straordinaria su Corso Umberto I
Il dispositivo di circolazione in vigore fino al 14 maggio 2027
A partire da oggi, martedì 3 febbraio, e fino al 14 maggio 2027, è attivo un dispositivo temporaneo di circolazione in Corso Umberto I per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dello spartitraffico.
L’intervento prevede l’avanzamento del cantiere per fasi successive, a partire dall’incrocio con Piazza Garibaldi, ed i lavori saranno eseguiti garantendo per ogni senso di marcia una carreggiata libera, al fine di limitare i disagi alla circolazione.
Principali modifiche alla viabilità
Per tutta la durata dei lavori, nelle aree interessate da ciascuna fase del cantiere e nei 20 metri a monte e a valle delle stesse, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
1. Sospensioni temporanee
– Sospensione della sosta a pagamento senza custodia (strisce blu).
– Sospensione di tutte le tipologie di sosta autorizzata, incluse le fermate bus.
– Sospensione degli attraversamenti pedonali esistenti.
2. Divieto di sosta permanente con rimozione coatta nelle aree di cantiere.
3. Realizzazione di attraversamenti pedonali provvisori, collocati a distanza idonea e dotati di segnaletica luminosa.
4. Delocalizzazione degli stalli H personalizzati temporaneamente sospesi.