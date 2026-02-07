Popular tags:
News immediate,
non mediate!
OPINIONMIX

COMUNE DI NAPOLI * :«ALLERTA METEO: DOMANI CHIUSI I CIMITERI»

12.00 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
A seguito dell’avviso di allerta meteo di livello giallo, per fenomeni meteorologici avversi, previsti dalla mezzanotte fino alle ore 23.59 di domani, venerdì 6 febbraio, il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura, per la giornata di domani, dei cimiteri, anche privati, su tutto il territorio cittadino.

La chiusura dei cimiteri si affianca a quella degli impianti sportivi all’aperto Ascarelli, Caduti di Brema e San Pietro a Patierno e all’interdizione dell’accesso ai parchi e alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli.

