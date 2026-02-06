PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «SESSANT’ANNI DI TAGESSCHAU: IL PRESIDENTE CELEBRA LA TUTELA DELLE MINORANZE»

13.10 - venerdì 6 febbraio 2026

Il 7 febbraio 1966 è andato in onda per la prima volta il Tagesschau, telegiornale in lingua tedesca. In occasione del 60° anniversario, il presidente della Provincia Arno Kompatscher rende omaggio all’importante ruolo svolto dal notiziario per la tutela delle minoranze e la democrazia.

“La tutela delle minoranze comprende anche l’accesso alle informazioni sugli avvenimenti quotidiani in Alto Adige, nel resto d’Italia e all’estero nella propria lingua madre”, sottolinea il presidente Kompatscher. “Il Tagesschau lo garantisce da 60 anni ed è per molte famiglie altoatesine una parte integrante del programma serale quotidiano”.

Quella che nel 1966 era iniziata come trasmissione sperimentale, nel corso dei decenni è diventata una fonte d’informazione fondamentale per la popolazione di lingua tedesca. All’epoca i primi servizi venivano prodotti a Roma e da lì anche trasmessi. Allora le trasmissioni duravano circa dieci minuti. La prima trasmissione del Tagesschau ha segnato anche la nascita dell’emittente di lingua tedesca “Rai Sender Bozen”, oggi “Rai Südtirol”.

In occasione dell’importante anniversario, Kompatscher sottolinea l’importanza del Tagesschau per la democrazia, la trasparenza e la coesione sociale: “Un’informazione affidabile, indipendente e nella lingua madre è indispensabile per il funzionamento della democrazia, e in particolare per la nostra Provincia autonoma. Infatti, un’offerta informativa completa costituisce la base affinché gli elettori possano prendere decisioni consapevoli e contribuire così a plasmare la loro provincia. In questo senso, i giornalisti e le giornaliste hanno una grande responsabilità nella scelta degli argomenti e delle informazioni”.