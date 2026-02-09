Popular tags:
COMUNE DI MERANO * «VIA FERMI CHIUSA PER I LAVORI, L’AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI POSA NUOVA INFRASTRUTTURA»

12.37 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
A causa di lavori di scavo, che vengono eseguiti dall’Azienda servizi municipalizzati per posare una nuova infrastruttura, dal 26 gennaio è in vigore in via Fermi (all’altezza del civico 29) il divieto di circolazione veicolare e pedonale.

Le limitazioni, inizialmente previste fino al 6 febbraio, sono state prorogate fino al 20 febbraio.

Sarà comunque garantito l’accesso dei frontisti.

