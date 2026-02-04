COMUNE DI MERANO * «NUOVA SELEZIONE PER IL DIRETTORE DELL’UFFICIO URBANISTICA, INCARICO DI 6 MESI PER SVILUPPO TERRITORIALE»

15.32 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Comune di Merano ha avviato la procedura di selezione informale per il conferimento di un incarico esterno a tempo determinato della durata di sei mesi per la funzione di direttore/direttrice dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata. Le candidature dovranno pervenire entro il 16 febbraio.

“Si tratta – ha sottolineato la sindaca Katharina Zeller – di un ruolo strategico per il corretto funzionamento della struttura comunale, per l’efficiente gestione del territorio nonché per l’evoluzione armonica dei servizi urbani e auspichiamo pertanto una partecipazione ampia da parte di professionisti e professioniste del settore”.

“L’avvio della procedura di selezione si inquadra in un più ampio programma di potenziamento dell’organico comunale mirato a garantire un maggiore efficienza e flessibilità dei servizi, a cominciare dagli uffici tecnici e dai servizi di assistenza all’infanzia”, ha chiarito il vicesindaco e assessore al personale Nerio Zaccaria. “Da qui alla fine dell’anno saranno circa 30 i concorsi che verranno banditi dal Comune, in parte per ricoprire nuovi ruoli, in parte per far fronte al turn over conseguente al collocamento in quiescenza di collaboratori e collaboratrici”.

“La figura ideale per la funzione di direttore o di direttrice dell’Ufficio urbanistica ed edilizia privata– ha precisato il direttore della ripartizione edilizia e servizi tecnici Markus Kolhaupt – è quella di un/a architetto/a, urbanista o ingegnere/a con specifica esperienza nella pianificazione territoriale. L’Ufficio urbanistica ed edilizia privata è infatti responsabile di attività fondamentali quali l’elaborazione dei piani urbanistici, il supporto alla redazione degli strumenti regolatori e attuativi, la pianificazione paesaggistica e la tutela degli insiemi storici, la gestione dei dati territoriali. Attraverso queste funzioni, l’Ufficio fornisce le basi tecniche per uno sviluppo sostenibile ed equilibrato del territorio comunale”.

Il/la professionista incaricato/a avrà inoltre il compito di coordinare il Servizio edilizia privata, che cura il rilascio delle autorizzazioni edilizie, i controlli su SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), nonché le attività di vigilanza sulle opere, garantendo il rispetto della normativa vigente.

Rispetto alle precedenti procedure selettive, l’Amministrazione ha individuato un’ulteriore funzione strategica da attribuire alla nuova figura dirigenziale: il coordinamento dell’Unità speciale mobilità, considerato che una parte significativa delle attività di tale unità riguarda la pianificazione strategica della mobilità e l’integrazione delle relative soluzioni all’interno dello sviluppo urbano.

L’incarico che verrà conferito al termine della procedura di selezione appena avviata avrà una durata di sei mesi, con possibilità di proroga.