COMUNE DI GENOVA * : «VIA XX SETTEMBRE, DAL 5 FEBBRAIO CAMBIA LA VIABILITÀ VERSO PIAZZA DE FERRARI, LIMITE 30 KM/H FINO A MARZO»

17.30 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –
///

Dalle ore 21.00 di domani, giovedì 5 febbraio, per i lavori dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, temporanea riconfigurazione dell’assetto stradale di via XX Settembre, in direzione piazza De Ferrari, nel tratto tra via Fiume e via Galata.

Fino al 31 marzo, oltre all’introduzione del limite dei 30 km/h di velocità massima, saranno temporaneamente soppresse la corsia riservata ai bus e la corsia ciclabile.

Sempre per i lavori dei 4 Assi, restano in vigore le prescrizioni già in atto per il tratto di via XX Settembre compreso tra piazza De Ferrari e via Sofia Lomellini, con il limite dei 30 km/h e la temporanea soppressione della corsia riservata ai bus in direzione Cadorna e della corsia ciclabile in direzione De Ferrari.

