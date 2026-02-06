COMUNE DI GENOVA * : «GLI ASSI DI FORZA, VIA CANTORE MANTERRÀ LA CONFIGURAZIONE ATTUALE CON CORSIA CENTRALE PER I FILOBUS»

15.00 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Genova, 6 feb. – La configurazione di via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena, potrebbe rimanere quella attuale. È quanto emerso dalla commissione consiliare di questa mattina – anticipata dalla commissione municipale di ieri nel Centro-Ovest – dove l’assessore alle Infrastrutture Massimo Ferrante ha fatto il punto del progetto dei quattro assi di forza concentrando l’attenzione proprio sull’arteria principale di Sampierdarena.

«È allo studio una soluzione che consenta di mantenere via Cantore come la conosciamo adesso – spiega l’assessore Ferrante -, ovvero mantenendo le due corsie dedicate al traffico privato, quella per i parcheggi e dedicandone una centrale al passaggio dei filobus. Questa soluzione, che è la meno impattante, comporterebbe però un restringimento delle carreggiate e questo porterebbe allo stop del transito dei mezzi pesanti in via Cantore, un’opzione sulla quale stiamo lavorando insieme all’assessore Robotti. Stiamo lavorando insieme a Enel affinché non si ripetano i disagi di via Buranello, emersi durante gli scavi per il cavidotto, che comporterà anche un risparmio per l’amministrazione. Via Cantore deve avere la stessa dignità di via XX Settembre, è una via iconica e stiamo ragionando su possibili compensazioni per migliorare la qualità della vita».