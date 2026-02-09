COMUNE DI BRESSANONE – BRIXEN * «LA RETE DI TELERISCALDAMENTO SI ESTENDE A TILES, 30 CLIENTI POTRANNO ALLACCIARSI ENTRO DICEMBRE – DAS FERNWÄRMENETZ WIRD NACH TILES ERWEITERT, 30 KUNDEN KÖNNEN SICH BIS DEZEMBER ANSCHLIESSEN»

09.02 - lunedì 9 febbraio 2026

Calore dalla rete: Tiles si collega al teleriscaldamento

A partire dall’inizio dell’estate 2026, ASM Bressanone estenderà la rete di teleriscaldamento fino a Tiles. Entro dicembre 2026 potranno essere allacciati circa 30 clienti, tra cui anche diversi edifici comunali come la scuola, la Casa culturale e la caserma dei vigili del fuoco. L’ampliamento viene realizzato in stretta collaborazione con il Comune di Bressanone. Insieme ad ASM Bressanone, il Comune ha invitato la popolazione giovedì 5 febbraio a una serata informativa presso la Casa culturale di Tiles, durante la quale il progetto è stato presentato ufficialmente.

Per ridurre al minimo i disagi per la popolazione, gli interventi saranno coordinati. Parallelamente alla posa delle tubazioni del teleriscaldamento, nello stesso tratto di cantiere verranno rinnovate anche altre infrastrutture: ampliamento del teleriscaldamento e interventi complementari gestiti e coordinati da un’unica regia.

A Tiles verranno quindi posati anche i corrugati per la fibra ottica, l’illuminazione pubblica sarà convertita a Smart LED e altre linee saranno modernizzate. Nell’ambito dei lavori saranno sostituite anche le condotte dell’acqua potabile dell’interessenza acqua potabile Monte Ponente. Grazie al passaggio a Smart LED, inoltre, si ridurranno il consumo di energia e i costi di esercizio dell’illuminazione pubblica. Al termine dei lavori, le superfici e le asfaltature saranno ripristinate integralmente e rinnovate.

L’assessore comunale Peter Natter sottolinea: “Per noi è importante che la modernizzazione delle infrastrutture non riguardi solo il centro città, ma proceda allo stesso modo anche nelle frazioni e nelle zone periferiche, rafforzandole in modo sostenibile”.

L’estensione della rete avviene in un anno di sensibile sollievo per le clienti e i clienti del teleriscaldamento: nel 2026 la tariffa base scende a 140 euro/MWh – pari a una riduzione dell’8% rispetto al 2025. Ciò è reso possibile dall’aumento della quota di energie rinnovabili.

“Il teleriscaldamento deve funzionare in modo semplice e affidabile quando serve”, afferma Francesco Berretta, direttore generale di ASM Bressanone. “Con l’estensione verso Tiles creiamo una soluzione che richiede poca manutenzione e garantisce una fornitura di calore stabile”.

Il teleriscaldamento rappresenta una fornitura di calore affidabile senza impianto di riscaldamento autonomo e senza deposito di combustibile. Allo stesso tempo si basa su una produzione centrale ed efficiente di energia termica e aumenta progressivamente la quota di energia rinnovabile.

Per l’ampliamento, ASM Bressanone investe circa 2,1 milioni di euro. Salvo approvazione definitiva, è prevista una sovvenzione FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) pari a circa il 30% dei costi riconosciuti.

Durante la fase di cantiere si verificheranno chiusure parziali a tratti o regolazioni a senso unico a Tiles e lungo la strada provinciale per Tiles. La popolazione sarà informata per tempo e in modo continuo sulle diverse fasi di cantiere.