GUARDIA DI FINANZA * «MEZZI AERONAVALI IN MOSTRA ALLA 52A EDIZIONE DEL NAUTICSUD, PRESENTAZIONE DELLE NUOVE UNITÀ OPERATIVE A NAPOLI»

La Guardia di Finanza partecipa alla 52a edizione del Salone Nautico Nauticsud dal 7 al 15 febbraio presso la Mostra d’Oltremare di Napoli.

Si è svolta in Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, la cerimonia di inaugurazione della 52a edizione del salone nautico denominato Nauticsud, manifestazione che anche quest’anno vede la partecipazione della Guardia di Finanza quale “Polizia del Mare”, responsabile del mantenimento dell’ordine e della sicurezza nella fascia marittima di competenza.

Il Corpo è presente con due stand all’interno dei quali sono stati allocati diversi modellini delle più moderne e performanti piattaforme aeronavali nonché un simulatore di volo ed un simulatore di navigazione marittima, con lo scopo di avvicinare soprattutto i più giovani al mondo della nautica e al doveroso rispetto delle regole, con particolare riguardo alla sicurezza della navigazione.

Nello spazio esterno antistante il teatro Mediterraneo, il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli ha inoltre esposto in forma statica un elicottero modello AW139 in dotazione alla Sezione Aerea partenopea e due imbarcazioni di ultima generazione della locale Stazione Navale e cioè la vedetta V.1308, unità navale dotata di 4 motori fuoribordo da 425 HP che gli consentono di raggiungere i 60 nodi di velocità massima, e la vedetta acque interne V.A.I. 317, a propulsione ibrida, la quale viene prevalentemente utilizzata per i servizi di polizia economico-finanziaria all’interno delle aree marine protette.

Il personale specializzato presente sul posto fornirà ai visitatori tutte le informazioni sulle caratteristiche dei mezzi in esposizione e sui concorsi per poter entrare a far parte della grande famiglia delle Fiamme Gialle.

La manifestazione, alla quale partecipano più di 120 espositori del settore nautico, con centinaia di imbarcazioni da diporto in esposizione, terminerà il 15 febbraio.

La presenza del comparto aeronavale nell’ambito della descritta manifestazione fieristica testimonia la vicinanza della Guardia di Finanza al settore della nautica, che rappresenta un importante volano per l’economia regionale e nazionale.