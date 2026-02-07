CARABINIERI * ORTISEI: «STRANIERO DENUNCIATO PER RICETTAZIONE, LA REFURTIVA DI 500 EURO RECUPERATA E RESTITUITA AL PROPRIETARIO»

15.00 - sabato 7 febbraio 2026

SELVA DI VAL GARDENA (BZ): CARABINIERI DENUNCIANO PER RICETTAZIONE CITTADINO STRANIERO. LA MERCE RUBATA E’ STATA RECUPERATA E RESTITUITA AL LEGITTIMO PROPRIETARIO.

Selva di Val Gardena – Un cittadino marocchino, attualmente senza fissa dimora sul territorio nazionale, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Bolzano con l’accusa di ricettazione, ai sensi dell’articolo 648 del Codice Penale.

L’azione è il risultato di un controllo mirato condotto dai Carabinieri della locale Stazione, a dimostrazione della costante vigilanza sul territorio.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi.

Durante un controllo all’interno del noto esercizio pubblico “LuisKeller”, l’attenzione del personale dell’Arma è stata attirata dall’uomo, che è stato trovato in possesso di vari capi di vestiario e di un paio di cuffie auricolari Bluetooth di marca “Beats”, il cui valore complessivo stimato si aggira attorno ai 500 euro, su cui gravavano forti sospetti di illecita provenienza.

La successiva e rapida attività d’indagine, svolta dai Carabinieri di Selva di Val Gardena e supportata dal Comando Compagnia di Ortisei, ha consentito in breve tempo di identificare il legittimo proprietario della merce, un cittadino residente ad Ortisei, che aveva precedentemente sporto denuncia di furto.

La refurtiva è stata immediatamente sottoposta a sequestro probatorio e, già in data 2 febbraio 2026, è stata restituita al legittimo proprietario, garantendo un rapido ripristino del danno subito.

L’Autorità Giudiziaria di Bolzano è stata prontamente informata per la convalida del sequestro e per i successivi adempimenti di rito.

L’efficace e tempestiva attività di indagine condotta dalla Stazione di Selva di Val Gardena testimonia l’impegno costante dell’Arma nel contrasto ai reati predatori e nel ripristino della legalità, garantendo sicurezza e giustizia per la comunità locale e per i numerosi turisti che frequentano l’area.