CARABINIERI * LECCE «L’ASSALTO AL FURGONE PORTAVALORI SULLA STATALE 613, DUE FERMI ESEGUITI E CONFLITTO A FUOCO»

19.01 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Questa mattina, lungo la strada statale 613 “Brindisi–Lecce”, nei pressi dello svincolo di Tuturano, si è verificato un grave assalto a un furgone portavalori dell’Istituto di Vigilanza BTV – Battistolli.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un commando armato ha bloccato la circolazione stradale posizionando uno o più veicoli di traverso sulla carreggiata e incendiando un mezzo pesante, al fine di isolare l’area interessata dall’azione criminosa e costringere i veicoli in transito ad arrestare la marcia.

I Carabinieri dei Comandi Provinciali di Lecce e Brindisi, prontamente intervenuti sul posto, hanno operato per mettere in sicurezza l’area e tutelare l’incolumità delle persone presenti, contenendo ogni ulteriore rischio per la collettività.

Nel corso dell’intervento si è verificato un conflitto a fuoco tra i malviventi e le pattuglie dell’Arma.

Allo stato, non si registrano feriti tra i militari, il personale dell’istituto di vigilanza né tra i cittadini.

Le attività investigative, coordinate dalla competente Autorità Giudiziaria, sono tuttora in corso.

Nell’immediatezza dei fatti, grazie all’azione dei militari dell’Arma, sono stati eseguiti due fermi nei confronti di soggetti ritenuti, allo stato, coinvolti nell’episodio.

Proseguono le ricerche finalizzate all’individuazione di eventuali altri responsabili.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili, compatibilmente con le esigenze investigative.