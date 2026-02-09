CAMERA DEI DEPUTATI: «LE AUDIZIONI SULLA CALAMITÀ METEO IN SICILIA, CALABRIA E SARDEGNA, LA FRANA A NISCEMI»

14.20 - lunedì 9 febbraio 2026

La Commissione Ambiente della Camera ha programmato una serie di audizioni per affrontare l’emergenza maltempo che ha colpito diverse regioni del Sud Italia e la situazione della frana di Niscemi.

Martedì 10 febbraio, alle ore 13.15, si svolgerà l’audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) sugli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Sicilia, della Calabria e della Sardegna.

Mercoledì 11, alle ore 13.40, è prevista l’audizione dei rappresentanti del comune di Niscemi sull’evento franoso verificatosi nel territorio del comune di Niscemi.

Alle 14.45, si terranno le audizioni sugli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Sicilia, della Calabria e della Sardegna con la partecipazione di Luca Sammartino, Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea della Regione Siciliana, Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, e Alessandra Todde, Presidente della Regione Autonoma della Sardegna.

Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.